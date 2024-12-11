الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "الجيزة الجديدة" وتعديل مسمى كلية الفنون الجميلة

إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.

كما وافقت الحكومة، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.

اقرأ أيضا:

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء بداية 2025 بعد ارتفاع الغاز والمازوت عالميًّا

خبير تغذية: تناول "السردين" يقي الإنسان من 4 مخاطر صحية

ضباب وشبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس وتحذير للمواطنين