حقن المفاصل بحمض الهيالورونيك.. هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للمرضى

كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح لمرضى التهاب المفاصل، بشأن استخدام حقن "الهيالورونيك".

وقالت الهيئة في منشور توعوي، الأربعاء، إن علاج التهاب المفاصل يعتمد على استخدام المسكنات مع تعديل أسلوب الحياة باتباع نظام غذائي لتقليل الوزن وممارسة الرياضة أو استخدام مثبطات المناعة للسيطرة على الالتهاب الروماتويدي.

وأضافت: "يُعتقد أن كفاءة السائل الزليلي في المفاصل تقل بسبب نقص محتواه من حمض الهياليورونيك، وذلك قد يلجأ الأطباء لتعويض نقص حمض الهياليورونيك في سائل المفصل بحقن هذه المادة في المفصل مباشرة".

وعادة ما يتم استخدام هذه الحقن لمفاصل الركبة أو الفخذ.

وقدمت الهيئة عددًا من النصائح بشأن استخدام هذه الحقن، تشمل:

* يتم إعطاء هذه الحقن بواسطة طبيب مختص فقط.

* يمكن للمريض أن يعود إلى منزله بعد فترة قصيرة من هذا الإجراء.

* ينصح بتجنب الوقوف لفترات طويلة أو القيام بمجهود يؤثر على المفصل لمدة يومين.

* على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم فعالية هذه الحقن في علاج التهاب وخشونة المفاصل، إلا أن المرضى يشعرون بالتحسن لعدة أشهر بعد استخدامها، هذا التحسن لا يحدث فوراً عقب الحقن وإنما يستغرق بضعة أسابيع.

* لا ينصح بتكرار الحقن كل شهر إلا إذا شعر المريض بتحسن في الأعراض.

* ضرورة الرجوع لمقدم الرعاية الصحية واستشارة الصيدلي فيما يخص الدواء.

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