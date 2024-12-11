توجيهات وتكليفات من محافظ الجيزة بعد استماعه لشكاوى المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

ناقش المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل علي إيجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

محافظ الجيزة يستمع لشكاوى المواطنين

شهد اللقاء، بحسب بيان، الأربعاء، بحث عدد من الشكاوى منها تضرر مواطنة مقيمة بشارع سيد صالح متفرع من الشهيد أحمد حمدي - مدكور ـ فيصل من سقوط الطبقة الخرسانية بسقف الشقة وظهور حديد التسليح ووجود تصدعات بالحوائط نتيجة لتسريب المياه من الشقة الكائنة أعلاها.

وقام حي بولاق الدكرور بعد المعاينة على الطبيعة بإعداد تقرير تم رفعه للنيابة العامة وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب.

ووجه المحافظ، رئيس حى بولاق الدكرور, بإلزام المتسبب بتكاليف ترميم وإصلاح التصدعات المتواجدة بالشقة مع إجراء الحجز الإداري علي الوحدة السكنية الخاصة بالمخالف في حال عدم الالتزام بالدفع.

وبحث محافظ الجيزة، شكوى من مواطنة مقيمة ب 2 ش عبد العظيم راشد بحي العجوزة تتضرر من وجود عده مخالفات بالعقار منها إنشاء عدد من خزانات المياه أعلى غرفة المصعد بالسطح وبناء غرفة بالدور الأرضي بدون ترخيص ووجود غرفة كهرباء مخالفة.

وكلف المحافظ، رئيس حي العجوزة، بإزالة الأبواب الحديدية وإلزام الملاك بتغيير موقع الخزانات على أن تكون بعيدة عن غرفة المصعد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

وبحث المهندس عادل النجار، شكوى مقدمة من مواطنة مقيمة خلف إدارة الكهرباء بجوار التأمين الصحي بأوسيم تتضرر من وجود ورشة رخام مخالفة وسط كتلة سكنية تتسبب في إزعاج المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بقطع المرافق عن الورشة وتحرير محضر بيئة وقيام شرطة المرافق باتخاذ الإجراءات القانونية مع سحب جميع المعدات من الورشة .

وبحث محافظ الجيزة، شكوى سكان مساكن الرماية بحي الهرم من وجود عمارتين لم يتم تسليمهم حتى الآن للملاك والتضرر من عدم وجود إنارة كافية عند مدخل المدينة وشكوى من عدم تنظيم الباعة في السوق مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

وجه المحافظ، الشركة المسئولة بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم الوحدات السكنية المتبقية للملاك، موجهًا رئيس حي الهرم بإجراء صيانات لأعمدة الإنارة وتنظيم مواقع تواجد الباعة داخل السوق وعدم تأثيرها علي حركة سير المواطنين والمركبات.

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