حقيقة زيادة أسعار الكهرباء بداية 2025 بعد ارتفاع الغاز والمازوت عالميًّا

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه غير مطروح خلال الفترة المقبلة الإعلان أية زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك رغم ارتفاع تكلفة الكيلووات/ ساعة، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالميًّا؛ وهو ما يُحمِّل الوزارة أعباء مالية إضافية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"؛ أنه من المرتقب الإعلان عن زيادات جديدة في شهر يونيو ٢٠٢٥، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء؛ إلا أن ذلك مرتبط بالأوضاع الاقتصادية الراهنة ومدى نجاح شركات الكهرباء في خفض معدلات الفقد الفني الناتج عن ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي، بالإضافة إلى عدم تركيب عدادات كودية بالنسبة المقررة البالغة حتى نهاية العام ٥ ملايين عداد للمباني العشوائية والمخالفة.

ونوه المصدر بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، يتابع لحظة بلحظة ما يتم من مجهودات كبيرة بالشركات لتقديم أجود الخدمات المختلفة التي يحصل عليها المشتركون على مستوى الجمهورية.

ولفت المصدر إلى أن مستويات سعر صرف الدولار وقت زيادة أسعار الكهرباء خلال الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في أغسطس الماضي كانت بين 48.2 و48.8 جنيه، والسعر حاليًّا عند نحو 50.5 جنيه للدولار.

وأكد المصدر أنه بالفعل توجد أعباء ضخمة على الحكومة وقطاع الكهرباء بسبب هذه الزيادة في سعر الصرف؛ نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلووات/ ساعة، والوقود المورد لمحطات الإنتاج؛ ولكن لا يوجد أي تغيير أو تعديل في التعريفة"...

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