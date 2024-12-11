شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية

كتب ـ محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية نظرا لقرب بلوغ شاغليها سن المعاش القانوني.

وبحسب الإعلان الذي حصل "مصراوي" على نسخه منه بشأن الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة التى تتضمن كلا من:ـ

- رئيس قطاعات الشئون الفنية التى يترأسها حاليا المهندس مصطفى عبد الرحمن.

- رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة التى تشغلها حاليا المهندسة هدى ساتي الشريف نظرا لقرب بلوغها سن المعاش.

اقرأ أيضا:

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: نشاط رياح وشبورة كثيفة

كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للعدادات القديمة والجديدة.. تعرف على الخطوات

مبروك عطية: الزواج العرفي للحصول على معاش الأب حرام