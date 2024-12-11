خبير تغذية: تناول "السردين" يقي الإنسان من 4 مخاطر صحية

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن العديد من الدراسات أكدت أن تناول وجبة الإفطار يرتبط بالعديد من الآثار الإيجابية على الأداء الإدراكي.

وأضافت الدكتور شيماء السيد محمد، لمصراوي، أن الأسماك الدهنية تعد مصدرا غنيا بالبروتين كالسلمون والتونة والسردين وسمك الماكريل، وهي من أكثر الأطعمة المعروفة بقدرتها على زيادة التركيز.

وتابعت أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية: تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها أكبر ألأثر في تقليل مخاطر الخرف والسكتة الدماغية وتباطؤ التدهور العقلي، وتحسين التركيز والذاكرة.

وأكدت: يوصي خبراء التغذية من أجل صحة الدماغ والقلب بتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية كل أسبوع.

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