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ضباب وشبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس وتحذير للمواطنين

10:59 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، أن الشبورة المائية يصاحبها تدهور في مستوى الرؤية الأفقية، لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر.

وأكدت الهيئة أن الشبورة والضباب مستمرة معنا حتى الخميس، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، وغياب نشاط الرياح، ووجود امتداد مرتفع جوي عمل على حبس الشوائب والرطوبة.

وتتواجد الشبورة الكثيفة منذ ساعات الفجر الأولى وتستمر حتى العاشرة من صباح اليوم على بعض الطرق المختلفة، بدءا من شمال البلاد وصولًا لشمال الصعيد.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضباب وشبورة درجات الحرارة
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