وزير الدولة للإنتاج الحربي: المرحلة المقبلة تركز على استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية ولا مجال للتهاون.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، والتي تأتي ضمن جولاته الميدانية داخل شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها؛ للتأكد من انتظام سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع وجودتها وموقف المشروعات الجاري تنفيذها.

واستمع الوزير لعرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها، وخلال العرض شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، كما تم استعراض خطط التسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج والمؤشرات الخاصة بالأداء وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي.

وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تقوم به الشركة (مصنع 27 الحربي) للمساهمة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية وكذلك استغلال فائض الطاقات لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، حيث تعد شركة شبرا للصناعات الهندسية أحد أعرق الشركات التابعة للوزارة والتي تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100% وذلك من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم يوم 23 أكتوبر 1954 وأُتخد هذا اليوم عيداً للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت .

كما تقوم شركة شبرا للصناعات الهندسية بالمساهمة في تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء)، ويشارك المصنع أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة منها خط إنتاج المحركات الكهربائية، كما قام بالمرور على خطوط الإنتاج الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام القادم، وحث العاملين بشركة الإنتاج الحربي على الانتهاء من تجهيز الهناجر في التوقيتات المخططة، وخلال جولته قام بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة، حيث قام بمراجعة العملية التخزينية للتأكد على قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والخلايا التخزينية، وأثناء التفقد حرص الوزير على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية والتزامهم، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي.

وتابع الوزير، خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج، مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.