وزير الري يبحث مع إعداد مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة

الرياض- أ ش أ:

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع الدكتور وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC)، والدكتورة ماري ماثيوز مدير إدارة المياه فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدكتور محمد بيومي خبير البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، وبالتعاون مع البرنامج.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشار الدكتور سويلم إلى الإجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمي الرائد لاستخدام تكنولوجيا التحلية في الزراعة بمشاركة 4 دول عربية هي: مصر والأردن وتونس والمغرب..لافتا إلى مشاركة ممثلي الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الدول الأربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في الدراسات البحثية التطبيقية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة في هذا المجال، خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه في الدول العربية، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وشدد على أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء، بالإضافة للاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.