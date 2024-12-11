وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي موقف مصر الثابت والداعم لسوريا وسيادتها

كتب- محمد فتحي:

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس، اتصالًا من أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

وخلال الاتصال بحث الوزيران، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، إذ أكد "عبد العاطي" موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وتوافق الوزيران على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

وأكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشددًا على أن هذه التحركات تعد احتلالًا لأراض سورية وانتهاكا سافرا لسيادتها، وتمثل خرقا للقانون الدولي.

كما أكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.