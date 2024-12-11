القاهرة - أ ش أ:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11-112-2024 على كافة المناطق في مختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، إذ جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 11

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 09

السويس 23 10

العريش 24 11

رفح 22 08

رأس سدر 24 11

نخل 20 03

كاترين 19 02

الطور 24 11

طابا 22 09

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 23 11

العلمين 21 12

مطروح 22 11

السلوم 20 09

سيوة 20 07

رأس غارب 27 14

الغردقة 28 13

سفاجا 28 15

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 19

حلايب 27 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 22 09

بني سويف 22 08

المنيا 23 07

أسيوط 24 08

سوهاج 25 10

قنا 29 11

الأقصر 28 08

أسوان 29 11

الوادي الجديد 26 07

أبوسمبل 28 12