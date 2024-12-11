الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: نشاط رياح وشبورة كثيفة

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 16 ديسمبر، في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة، قد تصل إلى حد الضباب أحياناً، ستظهر صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، اليوم الأربعاء وغداً الخميس 12 ديسمبر.

وأضافت الهيئة أن الطقس يستمر معتدلاً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يكون الطقس بارداً ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر على معظم المناطق، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس الجمعة

تظهر شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

طقس السبت

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الأحد

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

طقس الإثنين

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية خلال فترات متقطعة.

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