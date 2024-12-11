نشرة التوك شو| مستجدات مناقشة قانون الإيجارات القديمة.. ومستقبل سوريا بعد سقوط الأسد

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة حتى الآن

نفى صامويل وريبرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صحة الأنباء المنتشرة حول وجود تنسيق بين واشنطن وإسرائيل والفصائل السورية في تسريع دخول دمشق

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ناقشت مجموعة من القرارات المهمة لتطوير برامج زراعة الأعضاء في مصر، بما في ذلك وضع معايير جديدة لتأهيل الأطباء ومديري البرامج.

كشف مصطفى رمضان، محامي شاليمار الشربتلي، تفاصيل جلسة اليوم الخاصة باتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، حيث أصدرت محكمة جنوب الجيزة حكمًا بالحبس لمدة عامين مع الشغل على زهران

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن إسرائيل دمرت كل الدفاعات الجوية السورية، ولم يعد هناك رادار واحد يعمل، لأنه تم تدميره وليس مجرد تعطيله