الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم.. ومؤتمر صحفي لـ"مدبولي"

القاهرة - مصراوي:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

وأجرى مدبولي جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية والسياحية بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن ما تم تنفيذه ببورسعيد يعد شهادة ميلاد لبقعة مهمة وعزيزة من أرض مصر.

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