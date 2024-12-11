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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم.. ومؤتمر صحفي لـ"مدبولي"

08:00 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

مجلس الوزراء

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القاهرة - مصراوي:
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

وأجرى مدبولي جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية والسياحية بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن ما تم تنفيذه ببورسعيد يعد شهادة ميلاد لبقعة مهمة وعزيزة من أرض مصر.

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مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة
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