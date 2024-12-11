كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للعدادات القديمة والجديدة.. تعرف على الخطوات

كتب - محمد صلاح

يسعى مستخدمو عدادات الكهرباء التي يتم شحنها عبر الكروت، سواء كانت ذكية أو كودية، لمعرفة الآلية التي يمكن من خلالها متابعة الاستهلاك اليومي أو الشهري، حتى يتمكنوا من التحكم في استهلاكهم باستخدام الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها على مستوى جميع المحافظات.

جاء ذلك بعد تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة للتوسع في تركيب هذه العدادات، سواء عند تركيب العدادات الجديدة أو في عمليات الاستبدال.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المشترك يمكنه متابعة استهلاكه بسهولة من خلال شاشة الاستهلاك بالعداد خلال الشهر.

كما أوضح أنه يجب على المشترك قبل التوجه للشحن تركيب الكارت بالعداد حتى تظهر كلمة "كارت مقبول"، مشيرًا إلى أن المشترك يمكنه الشحن بالفروع، حيث يمكنه الحصول على إجابات عن جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بعدادات الكهرباء التي يتم شحنها عبر الكروت.

شرائح استهلاك الكهرباء لعام 2024-2025 للاستخدام المنزلي

وننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2024-2025 للاستخدام المنزلي، وفقًا لإعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهي كالآتي:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا).

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات (78 قرشًا).

الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا).

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات (155 قرشًا).

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا).

الشريحة السادسة: من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).

الشريحة السابعة: في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشًا).

وعن خطوات استرداد الأموال في حالة خطأ المحاسبة لفاتورة الكهرباء، فتشمل:

* يتوجه المواطن صاحب الشكوى إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها.

* يقدم الإيصالات التي سددها لإثبات الشكوى.

* بعد التأكد من صحة الشكوى، يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ التي سددها الشاكي.

* تخصم المبالغ من الاستهلاك الحالي للشقة وكأنها دفعة مقدمة.

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