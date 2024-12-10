تكلفة الأنبوبة 400 جنيه.. وزير البترول الأسبق: يمكن تخفيف أزمة الغاز الطبيعي بهذه الخطوة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي بسبب تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار الاستيراد، خاصة من الحقول البحرية العميقة.

وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم": هذه الزيادة في التكاليف تضع ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح كمال أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الغاز الطبيعي للمواطنين بأسعار مدعمة، رغم ارتفاع التكاليف العالمية، حيث يصل سعر الغاز أكثر من 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأكد أن هذا الدعم يشمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمخابز، وذلك حرصًا على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وشدد كمال على أهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل أكثر اقتصادية وأمانًا عن أنابيب البوتاجاز، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين وتوفير مليارات الجنيهات على الدولة، مشيراً إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز بـ400 جنيه.

اقرأ أيضا:

أول صور من موقع انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بالوايلي في القاهرة



صور.. وفاة شخصين في انهيار عقار قديم بالوايلي والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض



