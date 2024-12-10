مبروك عطية: الزواج العرفي للحصول على معاش الأب حرام

كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ مبروك عطية على سؤال هل يجوز الزواج العرفي للمرأة كى لا ينقطع معاش الأب عنها؟ مبينا أن المعاش الذى يصرف من الدولة مخصص للمرأة غير متزوجة والمطلقات والأرامل والطلبة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج كلام الناس التى تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن المرأة المتزوجه ليس من حقها المعاش الذى يصرف من الدولة، مشيرا أنها تأخذ حق ليس لها حتى لو هى في أشد الاحتياج.

وأكد أن الهدف من هذا الزواج هو التحايل على القوانين للاستمرار في الحصول على المعاش المخصص للمرأة غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

وتابع: هناك زواج حرام بسبب الظروف المادية، مشددا على أن الزوج مسؤول عن النفقة على زوجته، بغض النظر عن الظروف المادية، ومن لا يستطيع أن ينفق على زوجته لا يتزوج.

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