إبراهيم عيسى يعلق على تعيين طارق نور رئيسًا للمتحدة للإعلام: عقلاً يؤمن بالتنوير

كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن اختيار الإعلامي الكبير طارق نور لتولي قيادة الشركة المتحدة يُعد إشارة واضحة إلى أن الدولة تتجه نحو إعادة الإعلام إلى القطاع الخاص، واستعادة حركته وقدرته على التأثير من خلال إدارة تعتمد على منطق القطاع الخاص ومنهجه، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الحر والاستقلالية بعيداً عن إطار الإعلام الحكومي.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن لكل دولة إعلامها الرسمي الذي يحمل رسائلها وأهدافها، ولكن هذا لا يعني أن يكون الإعلام الحكومي هو الوحيد أو الأوحد، مشيراً إلى أن الدولة تُظهر انفتاحاً على الإعلام الخاص، وتجسّد ذلك من خلال تعيين طارق نور في هذا المنصب، كرسالة واضحة للترحيب بعودة الإعلام الخاص.

وتابع قائلاً: "الدولة وكأنها تخاطب طارق نور بأن يدير الدفة ويتولى مسؤولية الإعلام الذي تملكه الدولة، ولكن من منظور عقلية تنتمي للإعلام الحر والمستقل والوطني. طارق نور، بما يملكه من تاريخ ومساهمات، يمثل عقلاً يؤمن بالتنوير، بالدولة المدنية، وبضرورة تجديد الخطاب الديني".

وأكد إبراهيم عيسى أن البداية الحقيقية للمجتمع تكمن في عودة الوعي، وهو ما يعكسه هذا التوجه نحو إدارة الإعلام بعقلية جديدة ومتحررة.