رئيس "الإسكان النواب" يكشف مستجدات مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة حتى الآن.

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "سنحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال مناقشة قانون الإيجارات القديمة، والوصول إلى حل عادل يلبي مصالح جميع الأطراف المعنية."

وأوضح الفيومي أنه لم يتم تحديد جدول زمني لمناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، والجهود الحالية تركز على الرد على طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مساكن الدوائر، مؤكداً أن مناقشة القانون بشكل شامل ستأتي في الوقت المناسب.

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