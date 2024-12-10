وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي لأيرلندا تعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات مع شمال أوروبا

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإيرلندية دبلن تأتي في إطار جولته الأوروبية البارزة، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات مع دول: الدنمارك، النرويج، وأيرلندا.

وقال وزير الخارجية - في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية - "إن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة المصرية المتزايد بتعزيز العلاقات مع دول شمال أوروبا، خصوصاً في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية".

وأوضح أن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع القادة في الدنمارك والنرويج شهدت توافقاً حول تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية البارزة، مثل الوضع في قطاع غزة، والأزمة السورية واليمنية، والأوضاع في السودان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية أهمية جذب المزيد من الاستثمارات من هذه الدول، مضيفا أن النرويج تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، وكان من المهم عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الشركات لشرح التسهيلات التي تقدمها مصر في إطار خلق بيئة استثمارية جاذبة.

كما أكد أن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات النرويجية بالاستثمار في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا ستشهد لقاءات مع كبار المسؤولين على أعلى المستويات، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأيرلندي، مبينا أن المباحثات ستشمل المجالات السياسية والاقتصادية بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في هذه المجالات.

ولفت وزير الخارجية إلى أن أيرلندا مثلها مثل النرويج، كانت من بين الدول الأربع التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وهو موقف شجاع، مشددا على تمتع أيرلندا بمواقف متقدمة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الملف الفلسطيني والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأزمة السورية بكل تعقيداتها، والأوضاع في السودان، ستكون على رأس الملفات التي ستتم مناقشتها خلال المباحثات مع القيادات الأيرلندية، مؤكدا أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في دعم عملية الإغاثة الإنسانية بالسودان من خلال فتح ممرات إنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين السودانيين.

وتابع: أن "ملف الاستثمار سيكون أيضا على جدول أعمال الرئيس السيسي حيث يحظي بأولوية كبيرة، كما حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات مع كبرى الشركات في الدنمارك والنرويج.. وزيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا ستركز أيضا على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وجذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية إلى مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والبيئة المواتية للاستثمار".

وحول الموقف المصري من الأزمة السورية، شدد وزير الخارجية على انحياز مصر إلى إرادة الشعب السوري، مشيرا إلى متابعة التطورات اليومية للأحداث هناك.

وأعرب عن أمل مصر في أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا سلسة وسلمية، مع الأخذ بعين الاعتبار إطلاق عملية سياسية شاملة لا تستثني أحدًا، وتعبر عن التنوع المجتمعي والديني والطائفي والإثني والعرقي في سوريا.. كما شدد على ضرورة أن تكون العملية السياسية ذات ملكية خاصة بالسوريين دون تدخل خارجي لأى طرف أو محاولة تحقيق مكاسب على حساب سيادة ووحدة الأراضي السورية.