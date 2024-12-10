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الخارجية الأمريكية تكشف مستقبل سوريا بعد سقوط الأسد

09:26 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الخارجية الأمريكية تكشف مستقبل سوريا بعد سقوط الأس

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كتبت - داليا الظنيني:
نفى صامويل وريبرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صحة الأنباء المنتشرة حول وجود تنسيق بين واشنطن وإسرائيل والفصائل السورية في تسريع دخول دمشق.

وقال وريبرج، خلال تصريحات ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بما يحدث في سوريا، ولكن الشعب السوري هو من قام بتلك العمليات دفاعًا عن الدولة السورية.

وأضاف: لدينا رغبة قوية في خفض التصعيد الذي يحدث في المنطقة، ولذا لا بد من تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة للسيطرة على مفاصل الدولة السورية.

وشدد على ضرورة العودة إلى اتفاقيات القرن الماضي حول إعادة ترسيم الحدود، مؤكدا أن أمريكا تقوم بمراجعة وضع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع الشهير بـ "أبو محمد الجولاني"، لإزالتهما من لائحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تغير الظروف في الوقت الحالي ونجاح الثورة السورية، دفع أمريكا إلى تغيير موقفها.

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