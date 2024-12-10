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مُتحدث الصحة: قرارات جديدة لتطوير برامج زراعة الأعضاء

09:23 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الدكتور حسام عبد الغفار

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كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ناقشت مجموعة من القرارات المهمة لتطوير برامج زراعة الأعضاء في مصر، بما في ذلك وضع معايير جديدة لتأهيل الأطباء ومديري البرامج.

وشدد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة المتبرعين والمتلقين لضمان نجاح العمليات، لافتا إلى أن الاجتماع عمل على التأكيد على ضرورة متابعة اللجنة لهذه المشكلات والعمل على معالجتها، والمتابعة المستمرة لحالة المرضى بعد إجراء العمليات لضمان الرعاية الصحية الجيدة.

وأشار عبد الغفار إلى انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي، مؤكدًا أنها لا تشكل خطورة كبيرة.

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الدكتور حسام عبد الغفار تطوير برامج زراعة الأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء برنامج حضرة المواطن
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