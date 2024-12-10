"مصر للطيران" تنظم جولة تعريفية لكبار وكلاء السياحة باليابان لزيارة المعالم الأثرية

القاهرة - أ ش أ:

نظمت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري "عضو تحالف ستار العالمي" جولة تعريفية لممثلي كبار وكلاء وشركات السياحة باليابان لزيارة معالم مصر السياحية والأثرية والتعرف على مناطق الجذب السياحي بمصر، ونقل الصورة للمهتمين بالسياحة والسفر باليابان خاصة بمجال السياحة الثقافية التي يتميز بها السائح الياباني.

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم تنظيم الجولة التعريفية تحت إشراف مكتب مصر للطيران في طوكيو وبالتعاون مع شركة (SPT) في مصر، وشملت الجولة زيارة معالم مختلفة داخل القاهرة وهي المتحف المصري الكبير وهرم سقارة.

وأضافت أن الجولة شملت زيارة مقابر المصريين القدماء، والواحات البحرية، وأهرامات الجيزة، وخان الخليلي ومتحف الحضارات، بجانب زيارة معالم مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط مثل: مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني وعمود السواري وعروض الصوت والضوء في قلعة قايتباي؛ مما يظهر تنوع وثراء معالم مصر السياحية.

من جانبه..أعرب الوفد الياباني عن سعادته بهذه الجولة، مقدمًا الشكر لمصر للطيران على إتاحة الفرصة للتعرف أكثر على مناطق الجذب السياحي بمصر.

يذكر أن مصر للطيران تسيير حاليًا رحلة أسبوعيًا كل يوم سبت من القاهرة إلى مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 Dreamliner التي تتسع لعدد 301 راكب.