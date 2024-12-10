ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر لكافة فريق العمل داخل الوزارة الذي عملوا على إنجاح فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما وجه الشكر لكافة المتسابقين والمحكمين على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقام حاليا في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أنا اليوم سعيد وفخور أننا وفقنا بالرعاية والتنظيم على المسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وأتمنى أن تكون سببًا لدخول السعادة والسرور على كل إنسان مصري"

ودعا وزير الأوقاف للشعب المصري بان يرزقهم الله الخير والأمان، كما خص "الأزهري" كافة الدول العربية بالدعاء لهم بالخير والأمن والسلام دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتؤكد هذه المسابقة دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:

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