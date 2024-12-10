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سمير فرج: إسرائيل دمرت كل الدفاعات الجوية السورية والدبابات (فيديو)

09:06 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

اللواء سمير فرج

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كتبت - داليا الظنيني:

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن إسرائيل دمرت كل الدفاعات الجوية السورية، ولم يعد هناك رادار واحد يعمل، لأنه تم تدميره وليس مجرد تعطيله.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل دمرت 500 طائرة مقاتلة سورية بجميع أنواعها، مضيفا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دمرت منظومة صواريخ إس 300 المتطورة التي حصلت عليها سوريا من روسيا مؤخرًا.

وأشار فرج، إلى أنه تم تدمير جميع الدبابات السورية إلى جانب المدرعات، والتي بلغ عددها 2700 دبابة، حيث كانت تحتل المرتبة الثامنة عالميًا في عدد الدبابات.

واستطرد أن الطيران الإسرائيلي كان يضرب بأريحية في الأسلحة السورية من غواصات ودبابات وسفن وكاسحات ألغام، وكلها أسلحة حديثة متطورة، ما يعني شل القوات البحرية السورية، مما يجعلها حتى تعجز عن مواجهة تجار المخدرات.

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اللواء سمير فرج الدفاعات الجوية السورية إسرائيل دمرت الدفاعات الجوية برنامج على مسئوليتي
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