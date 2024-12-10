محامي شاليمار الشربتلي يروي تفاصيل محاكمة عمر زهران

كتبت - داليا الظنيني:

كشف مصطفى رمضان، محامي شاليمار الشربتلي، تفاصيل جلسة اليوم الخاصة باتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، حيث أصدرت محكمة جنوب الجيزة حكمًا بالحبس لمدة عامين مع الشغل على زهران.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم": "جاء الحكم بعد أن تقدم دفاع المتهم بدفاع قوي يشكك في صحة ادعاءات المدعية، مستندًا إلى تقارير طبية تثبت معاناتها من اضطرابات نفسية، وقد رفضت المحكمة هذه الادعاءات".

وأضاف رمضان: "اعتبرت المحكمة هذه الأدلة كافية لإصدار حكم بالسجن ضد المتهم، رغم غياب المدعية عن جلسة النطق بالحكم".

وأكد رمضان أن الدفاع أشار إلى أن شاليمار الشربتلي سبق أن اتهمت زوجها خالد يوسف بسرقة 2 مليون دولار لشراء قطعة أرض، ولكنه دفع بأننا أمام قضية لها وقائع محددة، وهي سرقة مجوهرات السيدة شاليمار، وأي وقائع تم تداولها بصورة مرسلة هي خارج إطار القضية التي تحاكم فيها المحكمة المتهمين.

اقرأ أيضًا:

تحذير من شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

الصحة تكشف أسباب حالات العدوى التنفسية والمعوية.. وتوجه نصائح للمواطنين

مجلس جديد يقود المتحدة للإعلام.. من رئيسه وأعضائه؟