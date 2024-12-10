علي الدين هلال: 90% من الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت القواعد الإيرانية

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وزير الخارجية الإيراني نفى طلب الحكومة السورية المعونة والتدخل لحماية البلاد.

وأضاف هلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إيران تخلت عن بشار الأسد قبل سقوطه، وأن أردوغان أراد الحديث مع الأسد قبل سقوطه مؤخرًا لبحث مستقبل سوريا، لكن الأخير رفض.

وتابع: "إيران لديها مشكلة بعد الضربة الإسرائيلية لسوريا، على عكس تركيا التي تعتبر بمثابة المهندس والراعي لما حدث في الأراضي السورية وسقوط نظام الأسد."

وأوضح هلال أن ما تردد عن أن الولايات المتحدة لم توافق على ما حدث في سوريا بشأن الخطوات التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد غير صحيح تمامًا، فهي على الأقل كانت لديها علم بما سيحدث.

وأشار إلى أن 90% من الغارات الإسرائيلية على سوريا لم تستهدف الجيش السوري، لكنها كانت تستهدف القواعد الإيرانية الموجودة في الأراضي السورية.

وأشار هلال إلى أن هناك خريطتين يتم إعدادهما للحياة السياسية في المنطقة العربية، الأولى تتمثل في إعادة توزيع النفوذ وتغيير الواقع الاستراتيجي، معلقًا على ذلك بقوله: "خريطة سياسية للتوازن الاستراتيجي والسياسي في المنطقة تؤول فيها إسرائيل الهيمنة."

واختتم قائلاً إن الخريطة الثانية التي يتم إعدادها تشمل تغيير الحدود الإقليمية في المنطقة العربية، والاستيلاء على بعض المناطق العازلة في الدول المتفككة أمنيًا.

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