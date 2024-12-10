عوض تاج الدين يكشف حقيقة انتشار متحور كورونا الجديد

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في مصر.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد رصد أو دليل على أي متحور جديد من كورونا، مبينًا أن كورونا أصبحت فيروسًا تقليديًا موجودًا في العالم كله.

نصائح يجب اتباعها حال حدوث نزلات البرد

وأكد أن الفيروسات التنفسية التقليدية هي المنتشرة والسائدة حاليًا، مشيرًا إلى أن الإصابات الحالية بنزلات البرد أمر طبيعي ويتكرر كل سنة بسبب تغير الفصول.

ووجهة نصيحة لأي شخص يصاب بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو كورونا بالالتزام بالراحة في المنزل لمدة 3 أيام وتناول السوائل الدافئة، وفي حال حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجسم يجب على المريض مراجعة الطبيب المختص.

واختتم بأن التعرض لكمية كبيرة من الفيروسات وضعف الجهاز المناعي وتكرار الإصابة بالفيروسات التنفسية يؤدي إلى طول فترة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا الموسمية.

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