الندوة الختامية لمؤتمر الصحافة المصرية تطلق رؤيتها بشأن التشريعات الصحفية

القاهرة - أ ش أ:

أصدرت الندوة الختامية لأعمال لجنتي الحريات برئاسة الدكتور وحيد عبدالمجيد، والتشريعات برئاسة الكاتب الصحفي محمد بصل مسودة لمشروع قانون حول قضايا النشر سيتم طرحها خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، ورؤية لقانون العمل الموحد الجديد حول أجور الصحفيين خلافا للقانون السابق الذي صدر عام 2003.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي - في اجتماع عقد اليوم بمقر نقابة الصحفيين - "نعرض اليوم مخرجات لجنتي الحريات والتشريعات قبل طرحها أمام المؤتمر العام في إطار نقاش مجتمعي الذي دعت إليه الحكومة حوّل تعديل قانون العمل، وهو القانون الذي ينظم علاقات العمل بشكل كامل في كل المؤسسات الصحفية وتحديدا الخاصة".

وتابع النقيب أن المحور الثاني الذي بلورته لجنة الحريات لعرضه خلال المؤتمر؛ فهو يرتكز على تشريعات قضايا النشر وتم التوصل إلى صيغة مسودة مشروع قانون من وجهة نظر نقابة الصحفيين.