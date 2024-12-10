تحذير من شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 11

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 09

السويس 23 10

العريش 24 11

رفح 22 08

رأس سدر 24 11

نخل 20 03

كاترين 19 02

الطور 24 11

طابا 22 09

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 23 11

العلمين 21 12

مطروح 22 11

السلوم 20 09

سيوة 20 07

رأس غارب 27 14

الغردقة 28 13

سفاجا 28 15

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 19

حلايب 27 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 22 09

بني سويف 22 08

المنيا 23 07

أسيوط 24 08

سوهاج 25 10

قنا 29 11

الأقصر 28 08

أسوان 29 11

الوادي الجديد 26 07

أبوسمبل 28 12

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