رئيس شباب النواب يشيد باستجابة "مدبولي" لحل مشكلة الإسكان التعاوني ببورسعيد

كتب - نشأت علي:

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، التوافق على الإسراع في إنشاء مجموعة جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه عرض على رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في شهر نوفمبر الماضي، مشكلات ملف الإسكان التعاوني الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، ووعد رئيس الوزراء وقتها بزيارة المحافظة في القريب العاجل، مشيدًا بسرعة استجابة رئيس الوزراء لطلبه وحل مشكلة الإسكان.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن رئيس الوزراء أعلن خلال الزيارة عن تخصيص المشروعات الموجودة في منطقة بورفؤاد لتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذلك للمشروعات والإعلانات السابقة التي تقدم لها مواطنو محافظة بورسعيد، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تلبية مطالب النواب وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.



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