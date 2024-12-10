حالات الاستبدال والاعتذار.. خطاب من السياحة بشأن تصعيد الحجاج بدلًا من المشرفين

كتب - محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة السياحة توضيحا بشأن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج الصادرة عنها، والمتضمنة الضوابط الخاصة بالسكن والآلية المتعلقة بتسجيل المشرفين.

وقالت الوزارة إن النظام ينص على أنه لا يتم تصعيد الحجاج بدلًا من المشرفين إلا بعد الانتهاء من اعتماد التضامنات بين الشركات السياحية، والاستقرار على المشرف المرافق للمجموعة.

يأتي ذلك لمعالجة الحالات الناتجة عن القرعة، وفقًا لترتيب قوائم الانتظار المعلن عنها.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي حصل "مصراوي" على نسخة منه: "تلك التأشيرات مخصصة لمشرفي شركتكم الموقرة أو لمن وقع عليه الدور في قائمة الانتظار. لذا، فإن عملية تصعيد المواطنين غير الناجحين في القرعة بدلًا من المشرفين ستتم وفقًا لترتيب قوائم الانتظار، ولن تُقبل طلبات تخطي مواطنين في قوائم الانتظار".

وأشارت إلى أنه "في حال عدم تخصيص مشرف لتلك التأشيرة أو عدم تصعيد المواطن وفقًا للترتيب، فإن ذلك يُعد تنازلًا من الشركة عن التأشيرة. وعليه، ستقوم الوزارة بسحبها وإعادة توزيعها مع التأشيرات الفائضة - إن وُجدت - وذلك استنادًا إلى ما ورد بالضوابط في البند سادسًا: حالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد ظهور النتيجة، الفقرة الأخيرة".

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