تحذير عاجل من الأرصاد بسبب ظاهرة مُسيطرة لمدة يومين

كتب- محمد شاكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تنويه عاجل، من خطورة الشبورة المائية خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحاً -قد تصل لحد الضباب أحياناً-، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية، خلال الفترة من الساعة 03 صباحاً إلى الساعة 08 صباحاً يومى الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر.

وأضافت الهيئة: يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

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