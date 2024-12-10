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شيخ الأزهر للمسلماني: المجتمع بحاجة لإعلام هادف لترسيخ القيم الدينيَّة والأخلاقية

07:21 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبو طالب:
أكَّد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حاجة المجتمع للإعلام الهادف لترسيخ القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة، وبناء خط دفاع قادر على مواجهة طوفان الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف تطبيع الأمراض المجتمعية والسلوكيات المشوَّهة في عقول شبابنا العربي والمسلم تحت لافتة الحريات، لافتًا إلى ضرورة بناء استراتيجية إعلام وطنية تراعي الأبعاد الأخلاقيَّة وخصائص المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنيَّة للإعلام .

من جانبه، أعرب المسلماني عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ في بيان الموقف الصحيح للدين الإسلامي من مختلف القضايا المعاصرة، متطلعًا لتعزيز التعاون لدعم رسالة الأزهر والتعريف بمنهجه الوسطي وتوسيع التعاون البنَّاء بين الجانبين فى هذا الشأن .

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شيخ الأزهر أحمد المسلماني الإعلام الإمام الأكبر
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