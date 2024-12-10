رئيس "مستثمري بنبان" وقيادات الجمعية يتفقدون برامج التدريب في أسوان

كتب - محمد صلاح

أجرى المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان لمتابعة سير العمل في البرامج التدريبية التي تنفذها الجمعية.

تضمنت الزيارة تفقد "برنامج مهارات 4" وبرنامج "تطوير الحرف اليدوية"، حيث استعرض الجمل الجهود المبذولة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تنفيذ هذه البرامج.

كما التقى المهندس هشام الجمل بعدد من قيادات المجتمع المحلي في بنبان، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون وتطوير المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم أبناء المنطقة. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجمعية على متابعة تنفيذ مشروعاتها وبرامجها التدريبية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز القدرات الاقتصادية للمجتمع المحلي.

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