مدبولي: ما يتم تنفيذه ببورسعيد شهادة ميلاد لبقعة مهمة وعزيزة من أرض مصر

بورسعيد- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تنفيذه ببورسعيد يعد شهادة ميلاد لبقعة مهمة وعزيزة من أرض مصر، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة بدفع ودعم مختلف المشروعات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارته الحالية للمحافظة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارات ومحافظة بورسعيد.

وأعرب مدبولي عن سعادته بوجوده في المحافظة، قائلًا "كلما قمت بزيارة محافظة بورسعيد أعود بمعنويات مرتفعة بالنظر لحجم المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها في المحافظة".

من جانبه..رحب محافظ بورسعيد برئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء وجميع المسئولين، قائلًا "إن تشريفكم اليوم يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة التطوير بمختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة".

ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمختلف المشروعات التي تشهد المحافظة تنفيذها في إطار التنمية الشاملة بالدولة، لافتا إلى إطلاق كبرى المشروعات القومية التنموية والخدمية، والتي من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي يوضح حجم الإنجازات التي تشهدها بورسعيد حاليًا في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بمسيرة التنمية خلال السنوات الأخيرة، ويمر الفيلم سريعًا بتاريخ المحافظة وما عانت منه بورسعيد خلال العدوان الثلاثي، حتى تم تأميم قناة السويس، ثم يحكي الفيلم تفاصيل المشروعات التي تم وجار تنفيذها في المحافظة والتي من بينها تنمية منطقة شرق بورسعيد، وكذلك المناطق الصناعية طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما تناول الفيلم الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة ببناء الإنسان، تماشيًا مع اتجاه الدولة بهذا الشأن، لافتًا إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وبناء المدارس والجامعات، وكذا المدن الرياضية، ومراكز الشباب، كما أن بورسعيد تعتبر أول محافظة يتم فيها القضاء على العشوائيات غير الآمنة، فضلًا عن الإنجاز الذي تحقق في محطة مياه بحر البقر.

وخلال اللقاء، أشار محافظ بورسعيد - خلال عرض قدمه - إلى أن محاور تطوير المحافظة تتحدد بعدة عناصر هي أن يكون هناك اقتصاد تنافسي ومتنوع يشمل مختلف القطاعات (الصناعة - السياحة - التجارة - الزراعة)، بالإضافة إلى تحقيق الريادة والتنمية المستدامة من خلال تحقيق التقدم التكنولوجي، والتنمية المستدامة، إلى جانب محور جودة الحياة من خلال توفير بيئة نظيفة، وغذاء مناسب، وتطوير البنية التحتية، والتنمية العمرانية، فضلا عن تطبيق الحوكمة والموارد .

ولفت إلى قطاعات التنمية بالمحافظة، وتشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة والسياحة، إلى جانب الأسواق والتجارة، والشباب والرياضة، والطرق وغيرها.

وحول قطاع الإسكان، قال إنه في عام 2016 تم إطلاق الإعلان الثامن عن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي تم خلاله إنشاء 223 عمارة بإجمالي 5278 وحدة سكنية، حيث تم تسليم 4716 وحدة، وجار تسليم 562 وحدة.

ولفت إلى مشروع الإسكان التعاوني على مساحة 20.3 فدان، ويضم 119 عمارة (استثماري)، كما تم اصدار قرار إنشاء مدينة غرب بورسعيد على مساحة 3075 فدانا، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما استعرض عددًا من المشروعات بقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة والسياحة، مقدمًا شرحًا حول الوضع الراهن بملف التصالح، لافتا إلى أن إجمالي المتحصلات منه بلغ 29 مليون جنيه.

واستعرض موقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث بلغت نسبة التنفيذ لأراضي المباني 92.19%، وتنفيذ الإزالات للتعديات على الأرض الزراعية بلغت نسبته 99.32%.

بدورهم.. رحب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة برئيس الوزراء، مؤكدين تقديرهم له لاهتمامه بمتابعة ودعم المشروعات المختلفة بالمحافظة منذ أن كان وزيرا للإسكان، منوهين بأن هناك اهتمامًا وتواصلًا دائمين مع أعضاء الحكومة، مشيرين إلى حجم التحديات والظروف الصعبة التي تعمل خلالها الحكومة.

ووجهوا الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على ما يوليه من اهتمام ودعم دائم بمختلف القطاعات والملفات، معربين عن تقديرهم للتنسيق الذي يتم بين القيادات التنفيذية ببورسعيد والكتلة البرلمانية عن المحافظة لطرح مقترحاتهم ووجهات نظرهم فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة مشيدين بالمشروعات التي نفذتها الدولة في المحافظة مثل: التأمين الصحي والتحول الرقمي والتقدم في مشروعات الإسكان.

وأكدوا أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء للمحافظة لتزامنها مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد، مقدمين الشكر لمحافظ بورسعيد الذي استطاع تحقيق تناغم بين الكتل البرلمانية في المحافظة رغم الاختلافات الحزبية.

وقالوا "إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه عددًا من القطاعات في بورسعيد، لكن هناك أيضا تقدما ملحوظا في الكثير من الملفات وأبرزها ملف الإسكان، والشباب والرياضة، وغيرها".

وفي هذا السياق، قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة عددًا من المقترحات والمطالب التي تسهم في تطوير القطاعات المختلفة بالمحافظة وخدمة المواطنين بها، وعقب عليها رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، وشرحوا جهود الحكومة بمختلف القطاعات.

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