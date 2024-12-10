مجلس جديد يقود المتحدة للإعلام.. من رئيسه وأعضائه؟

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية.

بموجب هذا التحالف، تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية:

طارق نور

رجل أعمال وصاحب وكالة "طارق نور للاتصالات"، ومؤسس قناة "القاهرة والناس".

يُعد من أبرز الرواد في مجال الإعلانات بمصر، وأطلق قناة "القاهرة والناس" عام 2012، التي اشتهرت ببرامج مثل "العباقرة".

كما ساهم في صحف مثل "اليوم السابع" و"الفجر"، وقدم حملات سياسية ناجحة مثل حملة "الضرائب مصلحتك أولًا" التي دعمت قانون الضرائب الجديد، وحملة السياحة "نورت مصر".

تامر مرسي

منتج ومؤسس شركة "سينرجي للإنتاج الفني"، حيث بدأ إنتاج المسلسلات عام 2007 بمسلسل "حق مشروع"، وتوالت أعماله الناجحة مثل "قلب ميت"، "أزمة سكر"، و"مسيو رمضان مبروك".

تعاون مع عادل إمام في مسلسلات مثل "فرقة ناجي عطا الله" و"صاحب السعادة"، وأنتج مسلسلات شهيرة خلال 2019 مثل "هوجان"، "زلزال"، و"كلبش 3".

عمرو الفقي

رئيس مجلس إدارة شركة POD، التي تُعد من الرواد في العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس التنفيذي لها، ويملك خبرة واسعة في الإعلام والعلاقات العامة.

محمد السعدي

مخرج إعلانات ورائد في مجال الدعاية، حيث شارك مع إيهاب جوهر في تأسيس وكالة "Animation".

أصبحت الوكالة من أبرز شركات الإعلان بمصر، وحصدت أكثر من 108 جوائز، وتوسعت الشركة لتشمل 7 شركات فرعية، مثل "ميديا هب" و"أنيميشن إيفنتس".

نظمت الشركة احتفالية نقل المومياوات الملكية وأنتجت مسلسلات مثل "لعبة نيوتن"، وأطلقت أغنية "إحنا مش بتوع حداد" بالتعاون مع أبطال مسلسل "الاختيار 2".

عمرو الخياط

صحفي في مؤسسة "أخبار اليوم"، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" عام 2017، قبل أن يُعين قبل أيام عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة.

ساهم في تأسيس قنوات "صدى البلد"، وتولى منصب المدير التنفيذي لها، وشغل منصب رئاسة قناة المحور الفضائية.

شريف الخولي

عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد وشريك ومدير إقليمي لشركة "أكتيس" بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

عمل سابقًا في بنك HSBC وفي المجموعة المالية "هيرميس"، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد وماجستير في العلوم المالية من جامعة لندن.

سيف الوزيري

أحد أبرز رجال الأعمال الشباب في مصر، ويتميز بخبرة طويلة في مجال التسويق الرياضي.

حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة مصر الدولية عام 2002.

بدأ مسيرته في شركة "فودافون مصر"، وقرر دمج شركات الاتصالات مع الرعاية الرياضية، ونفّذ أول عقد رعاية للنادي الأهلي من 2011 إلى 2014 بقيمة 135 مليون جنيه، وهو الأكبر في تاريخ الرياضة المصرية حينها.

انتقل إلى شركة "اتصالات مصر"، وساهم في تطوير التسويق الرياضي من خلال رعاية المنتخب الوطني لكرة القدم، ودعم بطولات كرة القدم المصرية، وتوقيع شراكة مع اللجنة البارالمبية المصرية.

شغل منصب المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة "صلة" عام 2013، وكان مسؤولًا عن عقود رعاية للنادي الأهلي.

أحمد طارق

شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها دور دكتور مروان في مسلسل "البحث عن علا" عام 2022، ومسلسل "حالة خاصة" عام 2024.

له خبرة طويلة بمجال الإعلانات، وعمل رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة الدعاية والإعلان الشهيرة طارق نور.

يرتبط بعلاقة عمل وثيقة مع طارق نور منذ 22 عامًا.

طارق مخلوف

العضو المنتدب لشركة TNT المملوكة لطارق نور، وهو رئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس".

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