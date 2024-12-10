20 صورة لأحدث الابتكارات في إدارة المياه والبنية التحتية بمعرض "تكنولوجيا المياه"

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

انطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، الذي يُعقد بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية، تحت شعار "المياه من أجل الغد".

ورصدت عدسة "مصراوي" صورًا للمنتجات المشاركة في المعرض الذي يعقد على مدار 3 أيام.

وشمل المعرض تقنيات متطورة تستطيع تحسين كفاءة إزالة الملوثات من المياه، وتقليل التكاليف والتأثير البيئي، مثل تقنية TFC وتقنية MVC، حيث تتيح إزالة الملوثات بشكل فعال ومستدام.

وتواجد في المعرض أيضًا بدلات غطس متطورة تحمي رجال الغوص من مخاطر الغوص في مياه الصرف الصحي.

ويوجد في المعرض أيضًا بعض التقنيات الحديثة التي ترصد أماكن التسريب وأعطال خطوط المياه، بجانب إمكانية إصلاحها في أسرع وقت.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما يوفر مجالًا لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه وإدارة المخلفات.

يستمر المعرض والمؤتمر حتى 12 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 200 عارض من 30 دولة، بهدف دعم تحسين استراتيجيات إدارة الموارد المائية وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة.

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