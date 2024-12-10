وزير الري يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية في المجالات كافة

الرياض- أ ش أ:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية في المجالات كافة، وخاصة في مجال المياه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والمنعقد بالعاصمة السعودية (الرياض).

وأشاد سويلم، بما حققته المملكة العربية السعودية من تطور كبير في مجال تحلية المياه مشيرا إلى زيارته التفقدية لمحطة الشعيبة لتحلية المياه، والتي تخدم مدينتي مكة المكرمة وجدة وعدة مدن أخرى بمياه الشرب، وتفقد "نموذج تحلية مياه البحر من أجل الزراعة" الملحق بالمحطة، وذلك ضمن أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

من جهته أكد المهندس الفضلى، العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر، وحرص بلاده على تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات، وهو ما يتجلى في تبادل الزيارات واللقاءات المكثفة للمسئولين من الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في مجال إدارة الموارد المائية، وإجراءات صياغة خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم، بما يحقق مصالح الطرفين ويُمكن من تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تعزيز التكنولوجيا والممارسات المتعلقة بزيادة إنتاجية وحدة المياه، الاستخدام المستدام لموارد المياه وإعادة الاستخدام والتحلية للزراعة، تطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقها، تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على موارد المياه، وإدارة مخاطر السيول وحصاد الأمطار، حيث زار وفد سعودي رفيع المستوى محطتي الدلتا الجديدة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، في شهر نوفمبر الماضي؛ للتعرف على مكونات المشروعين والاستفادة من الخبرات المصرية في معالجة وإعادة استخدام المياه، ضمن أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وتم أيضا خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات مثل التعاون في مجال الاستمطار، والزراعة باستخدام المياه المحالة وتربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب على المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية، ودراسة عمل محاكاة حاسوبية لدراسة جدوى اقتصادية وبيئية لاستخدام مياه الصرف الزراعي المحلاة في الزراعة، بالتعاون بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري المصرية ووكالة البحث والابتكار السعودية.

كما تم بحث تعزيز التعاون البحثي في مجال المياه بين البلدين، من خلال التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.