طارق نور: متفائل بثقة الدولة في إدارة القطاع الخاص للإعلام

كتب- أحمد السعداوي:

قال طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن استعانة الدولة بفكر وإدارة القطاع الخاص للإعلام، معناه أن الدولة تفتح المجالَ لاستقلالية الإعلام.

وأضاف طارق نور، في أول تصريحات له عقب إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور؛ لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية: بس خير الكلام ما قلّ ودل.. خلينا نركز دلوقتي على الشغل ومش الكلام الكتير، والنوايا الحسنة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: أنا كلي ثقة أن الكوادر والإمكانات الموجودة حاليًّا في التحالف، قادرةٌ على تطويرِ الإعلامِ بكلِّ عناصره.

واختتم طارق نور تصريحاته قائلًا: أنا متفائل؛ متفائل بهذه الثقة من الدولة، التي منحتها للقطاع الخاص، وبإذن الله لو تمكَّنت الكوادر الموجودة -بس نديها شوية وقت- وبالقوة الناعمة، هتساعدنا جميعًا، بإذن الله.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور؛ لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

ويتم هذا التحالف، حسب بيان صحفي، من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من: سيف الوزيري ومحمد السعدي وتامر مرسي وأحمد طارق وعمرو الفقي، وشريف الخولي وعمرو الخياط.

وتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق، على كل مجهوداته المبذولة في الفترة الماضية.