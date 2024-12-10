الجيزة: ضبط 220 حالة مخالفة لسيارات السرفيس

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط مخالفات تقطيع خطوط السير ومنع الانتظار خارج المواقف الرسمية وتيسير حركة نقل المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن والخطوط المشتركة مع المحافظات الأخرى والإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة فى هذا الشأن.

حملات لضبط سيارات السرفيس المخالفة بالجيزة

وشن جهاز السرفيس والنقل الجماعى، عددًا من حملات الضبط شملت المواقف ومسارات خطوط السير بنطاق المحافظة،وإستهدفت الحملات التي بلغت 22 حملة ضبط الإنتظار العشوائي وتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم الالتزام التعريفات المحددة وتضمنت مناطق "البراجيل، الرماية، العشرين، أول وأخر فيصل، ميدان لبنان، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، الوراق، الكورنيش، الطالبية ، المريوطية، المنيب، طريق مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، نصر الدين، كوبرى العمرانية، نكلا، إمبابة".

وأسفرت الحملات، عن ضبط 220 حالة مخالفة وتوقيع الغرامات القانونية على أصحابها، إلى جانب التحفظ على ٨ سيارات بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات للسائقين.

وقام الجهاز، فى إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، بتسيير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب خلال فترات الذروة بخطوط سير "ميدان لبنان - 6 أكتوبر، وميدان الجيزة - 6 أكتوبر"؛ للتسهيل على المواطنين.

اقرأ أيضا:

أول صور من موقع انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بالوايلي في القاهرة

صور.. وفاة شخصين في انهيار عقار قديم بالوايلي والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

مجدي يعقوب: مصر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال زراعة الأعضاء