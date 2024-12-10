الكاتب الصحفي محمد هاني رئيسا لشبكة تليفزيون النهار

كتب- محمد سامي:

أعلنت شبكة تليفزيون النهار قبل قليل، تولي الصحفي والإعلامي الكبير محمد هاني منصب رئيس الشبكة.

وقال الخبير الإعلامي علاء الكحكي رئيس مجلس الإدارة، إنهم سعداء بانضمام محمد هاني، لما له من خبرات كبيرة في تأسيس وقيادة المحطات التليفزيونية ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

ويجمع محمد هاني بين خبرات عديدة في الصحافة والتليفزيون، حيث ينتمي لمدرسة "روزاليوسف" وعمل مديرا لتحريرها لسنوات، وأعد أول مجموعة برامج جماهيرية في شبكة راديو وتليفزيون العرب a.r.t كباحث وصحفي ومحقق وقد تم تصوير حلقات مهمة من هذه البرامج على الهواء من أمريكا ودول عربية وأوروبية منها فرنسا وانجلترا والسعودية والكويت ولبنان والأردن وسوريا.

كما ساهم في إطلاق دريم، أول قناة مصرية خاصة و "روتانا سينما".

وشارك في تأسيس وترأس تحرير برنامج "البيت بيتك" أشهر توك شو مصري وعربي والذي يعتبر أول تجربة من نوعها في التعاون بين التليفزيون الرسمي والقطاع الخاص.

وهو أحد مؤسسي شبكة قنوات c.b.c والتي تولى رئاستها منذ 2011 وحتى نهاية 2018.

وبعدها تولى مسئولية التصميم والإشراف العام على برنامج حديث القاهرة بقنوات "القاهرة والناس" كأول برنامج توك شو يعرض 7 أيام.

ويعتبر محمد هاني أحد الخبراء المعدودين في تصميم وصناعة المحتوى ووضع السياسات التحريرية وإدارة المؤسسات الإعلامية.