برئاسة طارق نور.. الشركة المتحدة تعيد تشكيل مجلس إدارتها

كتب- محمد سامي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

وبحسب بيان صحفي، يتم هذا التحالف من خلال تعيين شرطة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلان بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوا منتدبا وعضوية كل من: سيف الوزيري ومحمد السعدي وتامر مرسي وأحمد طارق وعمروالفقي، وشريف الخولي وعمرو الخياط.

وتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة مجهوداته المبذولة في الفترة الماضية.