محمود مسلم يطالب بتطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة لهيئة التنشيط السياحي

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، دور

مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بناء على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار بالمجلس .

وأكد الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة البرلمانية، أهمية الدور الذي يجب تقديمه من مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ لزيادة جذب السائحين، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، فضلًا عن رفع حالة الوعي لدى المصريين بالأهمية السياحية لبلادهم بدلًا من السفر للخارج .

وأشار مسلم إلى ضرورة رسم معالم الخريطة السياحية داخل مصر، والترويج لها عبر منصات السوشيال ميديا، قائلًا: لم نسمع عن دور واضح وملموس لهذه المكاتب؛ مما يتطلب النظر ومناقشة ما تقدمه لدعم السياحة المصرية، مشددًا على ضرورة تطوير وتفعيل دور مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأوضحت النائبة هيام فاروق مقدم الاقتراح برغبة، أنه يوجد 32 مكتب سياحة داخلية تابع للهيئة المصرية للتنشيط السياحي بمحافظات القاهرة الكبرى، وتشمل الإسكندرية ومرسى مطروح وسيوة والسويس وبورسعيد والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وقالت فاروق، خلال اجتماع اللجنة: إن مكاتب السياحة الداخلية تعمل كمكاتب استعلامات سياحية وتوعية سياحية وتنشيط السياحة الداخلية، إلا أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هذه المكاتب والتي تعتبر واجهة سياحية لمصر، لديها الكثير من المشكلات في البنية التحتية وتشمل "تليفون- إنترنت- شاشات عرض- شاشات تفاعلية"، وكذلك الشكل العام الخارجي للمكاتب، ومن حيث الأدوات التسويقية التي يتم استخدامها.

وطالبت النائبة هيام فاروق بضرورة تعظيم العائد من وراء هذه المكاتب التي تعتبر واجهة سياحية لمصر؛ لتقديم كل المعلومات والبيانات وأفضل خدمة ممكنة للسائحين الوافدين إلى مصر ؛ مما يُسهم في منظومة الارتقاء بالعمل السياحي.

وعرضت آيتن فؤاد، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أمام اللجنة البرلمانية الدور الذي تقوم به المكاتب، قائلةً: إن مكاتب السياحة الداخلية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لها دور كبير في التوعية بالسياحة الداخلية، لا سيما أن هناك ما يقرب من 1300 حدث سياحي تم على أرض مصر في العامين الماضيين، واهتمت المكاتب السياحية بالترويج له .

وأشارت آيتن فؤاد إلى أن المشكلة التي تواجهها هذه المكاتب هي غياب الميزانية الاستثمارية والمتوقفة منذ 3 سنوات؛ مما أثر بشكل كبير على الدور الذي تلعبه هذه المكاتب، موضحةً أنه بدءًا من العام الجديد سنبدأ في تنفيذ خطة لتطوير مكاتب السياحة الداخلية ودعمها بوسائل التكنولوجيا.

وقالت ممثل وزارة السياحة عن هيئة التنشيط السياحي، إنه على الرغم من الإمكانات المحدودة؛ فإن العاملين بهذه المكاتب مخلصون في عملهم ويبذلون قصارى جهدهم .

وقالت مها جلال، مدير عام المكاتب الداخلية السياحية بوزارة السياحة: يعمل معنا نحو 248 موظفًا، وتقوم مكاتب السياحة الداخلية بالمشاركة في جميع المؤتمرات التي تحدث داخل كل محافظ؛ خصوصًا أن جزءًا من هذا العمل هو استقبال الوفود الأجنبية .

وشددت ممثل وزارة السياحة على مشاركة المكاتب السياحية في مبادرة بناء الإنسان، والتي بدأت في 17 سبتمبر الماضي، وتستمر لمدة شهر تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية.

وقالت جلال: هناك ما يقرب من 500 فاعلية تشمل ندوات سياحية بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن.

وتضمنت المناقشات التي أثارها النواب: الدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتورة سها سعيد والدكتورة سهير عبد السلام وكيلتا لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام، حول غياب العرض البصري للفاعليات التي تم الإشارة إليها في الاجتماع من قِبل مسؤولي وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة وضع خارطة لتطوير وتعظيم دور المكاتب السياحية الداخلية .

وأصدرت اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمود مسلم، توصية في نهاية الاجتماع بضرورة دعم مكاتب السياحة الداخلية للقيام بدورها لتنشيط السياحة الداخلية في مصر .

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