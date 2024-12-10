بيان عاجل من الصحة بشأن ضحايا انهيار عقار حي الوايلي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع الإبلاغ عن حادث سقوط عقار سكني، مكون من 6 طوابق، بمنطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة 8 مواطنين من سكان العقار، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش، فيما ما زالت سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين، وجاري المتابعة.

وأكد «عبدالغفار» متابعة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتداعيات الحادث، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين.

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