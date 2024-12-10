كتب- أحمد السعداوي:

تفقدَ محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اختبارات عدد من المُتقدمين على فرص العمل التي أعلنتها الوزارة، منذ أيام، للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور فيكتور بريتش نائب مدير مشروع محطة الضبعة النووية لشؤون البنية التحتية بشركة "أتوم ستروي أكسبورت"، المقاول العام المنفذ للمشروع، وألكسندر تشيجودايف مدير الموارد البشرية للشركات، ووفد من شركتَي "نيكيمت" و"وترست روسيم" الروسيتَين، برئاسة أندريه فاسيل تشوك، واليج شاميلفتش.. وتُعقد الاختبارات بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

وقال جبران، في تصريحات خلال تفقده اختبارات الشباب، إن الزيارة التي قام بها نهاية "أغسطس 2024"، إلى المشروع، ولقاءه ممثلي الشركات المصرية والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة؛ وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع، مضيفًا أن 18 ألف عامل تم تعيينهم في "المشروع"، موضحًا استمرار الوزارة ومديرياتها في تكثيف الجهود للمُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وعقد الوزير اجتماعًا مع الوفد الروسي، وأكد جاهزية الوزارة لتوفير عمالة مُدربة، مُستعرضًا التطوير المُستمر لمنظومة التدريب المهني، وأنه جار تطوير مكتب عمل للضبعة لخدمة "المشروع"، وتيسير كل الإجراءات من استخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص عمل الأجانب.

وقالت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، إنه عقب زيارة الوزير جبران إلى مشروع الضبعة النووية، كان الاتفاق مع شركات المقاولات العاملة هناك على توفير عمالة ماهرة ومُدربة جديدة، "6200 عامل على مراحل"، بالتنسيق مع الوزارة، وهي كالتالي: 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.

وأوضحت هبة أحمد أن المميزات والشروط والأوراق التي طلبتها الوزارة خلال عمليات التقديم على الرابط الإلكتروني،كانت: شهادة قياس مهارة بالمهنة المُتقدم عليها، ويشترط خبرة سنة، واستمارة الفحص الطبي "111"، وتتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقًا للمهنة والخبرة، والعمل 8 ساعات يوميًّا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين، والعمل 6 أيام أسبوعيًّا، مع توفير سكن ووسيلة انتقال للذهاب والعودة، وتقديم 3 وجبات كل يوم.