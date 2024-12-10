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الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

12:57 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الأرصاد، إنه تسود أجواء صافية ومستقرة على الأنحاء كافة خلال هذه الفترة.

وأضافت الهيئة، أن من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذلك يرجع إلى تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، تسجل 23 درجة مئوية اليوم الثلاثاء.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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