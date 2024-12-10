معهد تيودور بلهارس يستقبل أطباء من العراق لتدريبهم في مجال مناظير الجهاز الهضمي

كتب- عمر صبري:

استقبل معهد تيودور بلهارس للأبحاث، تحت رعاية الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، وفدًا طبيًا يتألف من 9 أطباء من دولة العراق الشقيقة في إطار برنامج تدريبي متخصص للتدرب بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمعهد بالتعاون مع مركز رؤية للتدريب.

يأتي هذا التدريب ضمن رؤية المعهد لدعم التعليم الطبي وتقديم الخبرات والدعم للدول الصديقة والشقيقة.

تم تنظيم البرنامج التدريبي بإشراف الدكتور محمود الأنصاري أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس بالتنسيق مع وحدة التدريب والاستشارات البحثية بالمعهد برئاسة الدكتورة دعاء جمال أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي.

من جانبه أعرب الدكتور محمد شميس مدير المعهد عن سعادته باستضافة هذا البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن المعهد يسعى دائمًا ليكون منصة تجمع الخبرات الطبية من مختلف الدول الصديقة والشقيقة.

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي في مجال التدريب الطبي والبحث العلمي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تطور مستدام في الخدمات الصحية، يأتي ذلك ضمن رؤية المعهد لتعزيز مكانته كمنارة علمية وبحثية على مستوى المنطقة، وأعرب سيادته عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الدول العربية لتبادل الخبرات وإعداد أجيال من الكوادر الطبية المتخصصة.

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