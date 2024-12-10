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أوفد الرئيس مندوبا للعزاء.. من هي ليا نادلر أرملة بطرس غالي

12:22 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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كتب- محمد شاكر:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء جعفر عمران للتعزية في وفاة السيدة ليا نادلر، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء ومواساته.

ورحلت ليا نادلر أرملة الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، عن عمر ناهز 100 عام، في منزلها بالجيزة.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن نادلر بعد أن وافتها المنية..

- سيدة أعمال مصرية من عائلة سكندرية معروفة.

- ولدت منتصف سنة 1924.

- لم تدخل أي مدارس في طفولتها.

- تعلمت في المنزل، حيث كان يحضر إلى البيت عدد من المدرسين، ولم تكمل تعليمىها الجامعي.

- لها 3 أشقاء ذكور فقط، أحدهم توفى في مصر، وشقيقان هاجرا للخارج، أحدهما توفى، ولها شقيق يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تحولت ليا نادلر من الديانة اليهودية إلى الديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي في شبابها.

- شغلت منصب الرئيس الشرفي لمؤسسة كيمت التي أسسها بطرس غالي للسلام والمعرفة.

- كانت رفيقة دربه وداعمة له في مسيرته السياسية والدبلوماسية.

- لعبت دورًا هامًا في تكوين فريق عمل لمساعدته في الوصول إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

- بعد وفاة زوجها، كرست جهودها للحفاظ على إرثه وساهمت في تسليط الضوء على إسهاماته في قضايا السلام والتنمية الدولية.

- تلقى العزاء الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وشقيقه الفنان «بطرس»، نجلا شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

- حضر العزاء عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء الدول الأجنبية، من أبرزهم زكريا عزمي وفايزة أبوالنجا، ومحمد فائق، والدكتور على الدين هلال، ومنير فخرى عبدالنور، والمهندس صلاح دياب.

ليا نادلر أرملة بطرس غالي الرئيس عبد الفتاح السيسي مندوب تعزية سيدة أعمال مصرية
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