التنمية المحلية: إحالة 210 موظفين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2024 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في بيان الثلاثاء، أن قطاع التفتيش والمتابعة نفذ 53 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 11 محافظة وهي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ)، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التي تم رصدها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القطاع قام خلال شهر نوفمبر الماضي بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم مرور لجان التفتيش المخطط على محافظات (البحيرة، المنيا، الإسكندرية)، لمتابعة شهادات الرفع المساحي وموقف الوحدات المحلية لتوفير الاحتياج العددي من المهندسين بتلك الوحدات.

كما تم المرور المفاجئ على حي المرج بالقاهرة لفحص كل محاور التفتيش، بالإضافة للمرور المفاجئ للوحدات المحلية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المخططة على متابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال شهر نوفمبر أسفرت عن إحالة 210 موظفين للنيابات المختصة والشئون القانونية للتحقيق، لافتة إلى أن القطاع انتهى من فحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها 14 شكوى تشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والإشغالات ومخالفات عامة ومخالفات مالية ومرافق ومخالفات إدارية.

وأشارت منال عوض، إلى أن الحملات التفتيشية تضمنت متابعة موقف وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومدي إنجازها بتلك الوحدات حيث تم المرور خلال الشهر الماضي على 20 محافظة لمتابعة موقف تلك الوحدات وهي (القاهرة، الأقصر، قنا، الفيوم، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، الجيزة، بني سويف، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، السويس، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط )، وجارٍ استكمال الفحص ليشمل كل المحافظات خلال شهر ديسمبر الجاري.

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